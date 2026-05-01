Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Nane tüketimi mutfaklarda en çok konuşulan konulardan biri olmuştur her daim...

#1
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Nane tüketiminin iştah üzerindeki etkileri son dönemde merak konusu oldu. Uzmanlar, nanenin aroma ve sindirim sistemi üzerindeki etkileri sayesinde iştahı dolaylı olarak azaltabileceğini belirtiyor. Ancak bu etkinin kişiden kişiye değişebileceği vurgulanıyor.

#2
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Son yıllarda sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda doğal yöntemlere ilgi artarken, nane bitkisi de iştah üzerindeki etkileriyle gündeme geldi. Özellikle nane çayı ve taze nane tüketiminin, bazı kişilerde açlık hissini bastırabileceği ifade ediliyor.

#3
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Beslenme uzmanları, nanenin içerdiği mentol bileşiğinin sindirim sistemini rahatlattığını ve ağızda ferah bir tat bırakarak yeme isteğini azaltabileceğini belirtiyor. Diyetisyenler, bu etkinin özellikle ara öğünlerde tüketilen nane çayı ile daha belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.

#4
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzman diyetisyenler, "Nane doğrudan iştah kesici bir besin değildir ancak ferahlatıcı etkisi sayesinde bireylerin yeme isteğini kontrol etmesine yardımcı olabilir" görüşünü dile getiriyor. Aynı uzmanlar, nanenin tek başına kilo vermeye etkili bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

#5
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Bilimsel araştırmalar da nanenin sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle mideyi rahatlatıcı özelliği sayesinde yemek sonrası şişkinlik hissini azaltabildiği belirtiliyor. Bununla birlikte, iştah kontrolü üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

#6
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Uzmanlar, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin kilo kontrolünde temel unsurlar olduğunuTaze nane çiğnemek deyince ilk olarak nefes kokusu, ağız sağlığı, diş eti sorunları gibi faktörler aklınıza gelmiş olabilir, ancak kimsenin tahmin edemediği bir faydası dikkatleri çekti. Taze nane çiğnemek çoğu kişinin aklına ilk olarak ferah bir nefes, temiz bir ağız ve diş eti sağlığı getirir.

#7
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Oysa bu aromatik bitki, yalnızca ağız hijyeniyle sınırlı kalmayan, şaşırtıcı etkileriyle de öne çıkıyor. Doğal aroması ve serinletici hissinin ötesinde, vücut üzerinde beklenmedik bir fayda sağlayan taze nane, son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle de yaz yaklaşırken...

#8
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

İşte, taze nane çiğnemenin bilinmeyen etkisi bakın neymiş. Taze nane çiğnemek, bilimsel olarak iştahı azaltıyor. Nanenin ana aktif bileşeni olan mentol, ağız ve burundaki TRPM8 reseptörlerini uyarır. Bu reseptörler "soğukluk" hissinden sorumludur. Bu etki, beynin tat ve koku merkezlerini etkileyerek yiyeceklerin cazibesini geçici olarak azaltabilir.

#9
Foto - Ne chia tohumu ne sirke... O özelliği bıçak gibi kesen o bitki! Beslenme uzmanları açıkladı

Ayrıca, nane aroması güçlü bir koku uyarıcısıdır ve bazı çalışmalarda nane kokusuna maruz kalan bireylerin daha az kalori tükettiği gözlemlenmiştir.

