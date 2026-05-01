5 bin lira için yanlış kişiyi vurdular! 2 çocuğa hapis cezası!

Olay, 6 Ekim 2023’te Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi şoförü 2 çocuk babası Veysel Meşe, 820’nci Sokak’ta park ettiği aracının içindeyken, yanına gelen kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu sol bacağı ve göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meşe, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Veysel Meşe’nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek aile kabristanında defnedildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4’ü boş 5 kovan bulundu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada belirlenen şüpheliler Ali Yakoğlu (31), Muhammed Güngörür (22), Nihat Mafrak (32), Sidar Atlı (34), M.Y. (34), A.Y. (59), M.Y. (44), N.Y. (40) ile suça sürüklenen çocuklar B.S.Ç. ve A.Ö. yakalanarak tutuklandı. Lokman Mercan (31) ve Yusuf Koçyiğit (24) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.