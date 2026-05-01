  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gönül Dağı veda ediyor: Tarih belli oldu Katar kraliyet ailesi için yaptırılan dev malikane satışa çıkarıldı: Fiyatı tam anlamıyla olay Kemal Sunal eşinden bile saklamış! Gizli Almanya ziyaretinin nedeni şaşırttı! Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar Edirne'nin meşhur sosyete pazarı yeniden açıldı Savaş gemisi saatlerce devre dışı kaldı: Kontrol kaybı yaşandı 25 Milyon euro ile pazarlıklara başlayacak! Fenerbahçe'den Jackson harekatı! Rakipleri devre dışı kalacak... 5 bin lira için yanlış kişiyi vurdular! 2 çocuğa hapis cezası! İran'ın savaş taktiği ABD'yi panikletti! 100 milyon dolarlık yeni yatırım
Spor
5
Yeniakit Publisher
Eleştirilerin odağındaydı! Infantino kararını verdi
AA Giriş Tarihi:

Eleştirilerin odağındaydı! Infantino kararını verdi

Son dönemde yaptıkları açıklamalar ve icraatlarıyla tepkilerin odağında olan FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

#1
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan 56 yaşındaki Infantino, "Gelecek yıl yapılacak FIFA başkanlık seçimi için aday olacağımı size teyit etmek istiyorum." dedi.

#2
FIFA başkanlık koltuğuna 2016'da oturan, 2019 ve 2023 yıllarında seçimlere tek aday olarak giren Infantino, Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini almış durumda. Bu üç konfederasyon, 211 üye federasyonun 110'unu temsil ediyor.

#3
2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takıma verilecek para ödülünü 2'şer milyon dolar daha artıran Infantino, üye federasyonlara 2,7 milyar dolar dağıtılacağı sözünü verdi.

#4
FIFA başkanlığı seçimleri 18 Mart 2027'de, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber
Gündem

Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör devleti İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı. ..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!
Dünya

İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!

İran’daki Yahudi cemaatinin lideri, Mücteba Hamaney’e bağlılık ilan ederek ülke içindeki birlik ve “direniş” vurgusunu öne çıkardı. ..
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından limanda yangın çıktı. Yetkililer,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23