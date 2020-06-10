  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:21:43 -
Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T. ile H.Y'nin Çörüş Mahallesi'nde sahte içki imal ederek sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, şişelerde 30 litre etil alkol, şişelenmiş 67 litre sahte içki, yapımda kullanılan malzemeler ve farklı ebatlarda 531 boş içki şişesi ele geçirildi.

H.T. ve H.Y. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı