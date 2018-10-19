THY- Euroleague
0553 313 94 23

Muğla'da saatlerce bekledi! Karşısında onları görünce...

Fethiye ilçesinde Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen kişi kurtarma ekipleri tarafından 12 saatte güçlükle kurtarıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:22
Muğla'da saatlerce bekledi! Karşısında onları görünce...

Tatil için Ölüdeniz'e gelen Kadir Yıldız (28) ile arkadaşı Davut Çamlı (34) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne Faralya Mahallesi Hisar mevkindeki patika yoldan dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Patikadan yürüyüşe başlayan ikili yolu şaşırıp, başka patika yola girince Yıldız dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşının düştüğünü gören Çamlı ise kayanın üstünde mahsur kaldı. Çamlı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Jandarma, AFAD ve AKUTFethiye ekibi sevk edildi.

HELİKOPTER TALEBİ

Olay yerine gelen Afad ve Akut ekipleri önce kayanın başında mahsur kalan Çamlı'yı kurtardıktan sonra Yıldız'a ulaştı. İple kurtarma istasyonu kurarak Yılmaz’ı bir süre düştüğü yerden yukarıya taşıyan ekipler hava tabiat şartları nedeniyle sistemi değiştirdi. Kararın değiştiren ekipler yaralı Yıldız'ı aşağıdaki Kelebekler Vadisi taşınmaya başladı. Havanın kararmasıyla ilerlemekte güçlük çeken kurtarma ekipleri, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda askeri helikopter talebinde bulundu. 

12 SAATTE KURTARILDI

Bölgeye gelen helikopter havanın karması ve vadiye inememesi üzerine geri döndü. Kurtarma ekipleri karanlıkta güçlükle ilerleyerek Yıldız’ı yaklaşık 12 saat süren operasyonla kurtardı. Kelebekler Vadisi sahilinde bekleyen Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığına ait bota alınan Yıldız, Kumburnu plajında bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesinde kaldırılıp tedavi altına alınan Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:22
  1. Kelebekler Vadisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Berat Albayrak: Dalgayı atlattık, gevşeme yok
    1. Bakan Berat Albayrak: Dalgayı..
    2. TBMM'ye sunuldu! 76 milyarlık tasarruf
    3. Çin'den skandal hamle! Sapkın uygulama
    4. Çakarlı sirenli araçla sigara..
    5. Anlaşma sağlandı! Tamamen yerli olacak
    6. Artık her önüne gelen yapamayacak!..
    7. Amerika'dan yaptırım çağrısı! 4 ay..
    8. Muğla'da saatlerce bekledi! Karşısında..
    9. Adana’da 4 kadın böyle yakalandı!
    10. Erzurum’da kan gövdeyi götürdü! O..
    11. 9 senedir böylesi olmadı! Çin...
    12. İmzalar atıldı! Tamamen yerli olacak
    13. Bir ülke daha F-35 uçuşlarını askıya..
    14. İstanbul polisinden şafak vakti..
    15. Başkentte gece yarısı asayiş uygulaması
    16. EBRD Başkanı'ndan dikkat çeken Türkiye..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat:..
    18. İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi..
    19. Avrupa yönünü tekrar Türkiye'ye dönderdi
    20. Çin'den skandal adım! Sapkın uygulama
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor