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Aktüel Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı
Aktüel

Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 18:55:56 -
Muğla'da Rus turist cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kadın garsona cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Rus turist, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir otelde tatil yapan Rus uyruklu M.S, aynı otelde garson olan A.Y'ye otelin karşılama merkezinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla A.Y'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Rus turist M.S, "cinsel saldırı" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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