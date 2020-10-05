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Aktüel Muğla'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu
Aktüel

Muğla'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:48:07 -
Muğla'da Rhesus cinsi 2 maymuna el konuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı bulundurulduğu tespit edilen Rhesus cinsi 2 maymun koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde E.A. ve C.A'nın iki maymunu yanlarında yasa dışı bulundurduklarını tespit etti.

Şüpheliler, belirlenen adreslerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme " (CITES) gereğince maymunları koruma altına alan ekipler, zanlılara ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı.

Ayrıca zanlılara Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nca işlem yapıldı.

Rhesus cinsi 2 maymun, Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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