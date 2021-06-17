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Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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Gündem Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Gündem

Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 03:01:00 -
Muğla'da polis memurunu şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları ileri sürülen 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye Bodrum istikametinden giriş yapan bir otomobili takibe aldı.

Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit edenlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle polis ekiplerince takibe alınan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru da yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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