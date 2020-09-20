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Aktüel Muğla'da otomobille trafik polisine çarpıp kaçan cezaevi firarisi tutuklandı
Aktüel

Muğla'da otomobille trafik polisine çarpıp kaçan cezaevi firarisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:55:33 -
Muğla'da otomobille trafik polisine çarpıp kaçan cezaevi firarisi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, otomobille trafik polisine çarpıp kaçan ve evinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Milas ilçesinde vatandaşların yüksek sesle müzik dinlendiği ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine 48 KM 291 plakalı otomobili takibe alan polis memuru İ.K, aracı Hacı İlyas Mahallesi Kadıağa Caddesi'ndeki trafik ışıklarında durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille İ.K'ye çarptı ve kaçtı.

Kazada yaralanan trafik polisi İ.K, sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuruna çarpan otomobil sürücüsünün cezaevi firarisi B.Y. olduğunu tespit etti.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda B.Y'nin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Polisin havaya ateş açması üzerine zanlı yakalandı. B.Y'nin kaçmasına yardımcı olan kardeşi M.Y. de gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama, kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. tutuklandı, kardeşi M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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