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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

08 Eylül 2019 Pazar 03:12
Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan ve savrularak çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aykut D. idaresindeki CG 566 ZA yabancı plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 177 Sokak ile 203 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Beray Kökten'in (48) kullandığı 48 GZ 777 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Aykut D. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 03:12
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. otomobille ile motosikletin çarpışması

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