Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan ve savrularak çöp kamyonunun altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Aykut D. idaresindeki CG 566 ZA yabancı plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 177 Sokak ile 203 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta, Beray Kökten'in (48) kullandığı 48 GZ 777 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kökten, yoldan geçen çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beray Kökten'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Aykut D. ise gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.