  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da otluk alanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-11 21:53:50 -
Muğla'da otluk alanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 85 yaşındaki kişi öldü.

Ulucami Mahallesi'nde arı kovanlarının bulunduğu otluk arazide yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekipler, soğutma çalışmaları sırasında 85 yaşındaki Hüseyin Savaşlı'nın cesedini buldu.

Savaşlı'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Birçok arı kovanının da zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi...
Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek
Korona Virüs

Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı P..
Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı...
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı