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Aktüel

Muğla'da otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:46:41 -
Muğla'da otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine haber verdi.

Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı belirtilen kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı.

Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

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