  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da otelin çalışma yapılan sıcak su tankı patladı: 2 yaralı

Patlama nedeniyle 7 araçta hasar oluştu, bir iş yerinin camları kırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:23:18 -
Muğla'da otelin çalışma yapılan sıcak su tankı patladı: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin çatısındaki sıcak su tankının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda bir otelin çatı katındaki sıcak su tankında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, su tankının tamiratında çalışan 2 işçi yaralandı.

Otelin çatısındaki güneş enerjisi panellerinden kopan parçalar çevreye yayıldı.

Patlama nedeniyle 7 araçta hasar oluştu, bir iş yerinin camları kırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı