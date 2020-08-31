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Aktüel Muğla'da ormanda kaybolan kişi aranıyor
Aktüel

Muğla'da ormanda kaybolan kişi aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:44:10 -
Muğla'da ormanda kaybolan kişi aranıyor

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Milas ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan 73 yaşındaki Hasan Hafızoğlu için arama çalışma başlatıldı.

Bozaalan Mahallesi’nde dün yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen Hafızoğlu’ndan haber alamayan yakınlarının jandarmaya haber vermesi üzerine Hafızoğlu’nun bulunabilmesi için çalışması başlatıldı.

Jandarma ekipleri ve gönüllülerden oluşan grubun geniş bir bölgede yürüttüğü arama çalışmasında bir bulguya rastlanamadı.

Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpek timlerinden de yararlanılıyor. Arama çalışmalarına drone ile havadan destek veriliyor.

Denize kıyısı olan alanda dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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