Muğla'da orman yangınları Yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı. Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi. Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



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