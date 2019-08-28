Muğla'da orman yangınları
Yıldırım düşmesi sonucu üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu üç alanda orman yangını çıktı.
Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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