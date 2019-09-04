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Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

Dalaman ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden farı sönük halde gelen ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü de yaşamını yitirdi

04 Eylül 2019 Çarşamba 01:43
Muğla'da motosikletler çarpıştı: 1'i çocuk 2 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı motosiklet ile karşı yönden farı sönük halde gelen motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Dalaman-Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, ters yönde giden plakasız motosikletin sürücüsü Hakan Kınayer'e (21) "dur" ihtarında bulundu.

Kınayer ekiplerin ihtarına uymayarak ters yönde kaçmaya çalışırken, önce Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüse yandan çarpıp daha sonra da karşı istikametten farı sönük halde gelen ehliyetsiz sürücü Demirhan İrgin'in (17) kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kınayer ve İrgin, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Demirhan İrgin ve Hakan Kınayer, hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:43
  1. Dalaman
  2. Motosiklet kaza
  3. Muğla
  4. polisdur ihtarı

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