Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ramazan B'nin kullandığı 15 KF 127 plakalı motosiklet, Çobanlar Mahallesi Aktaş mevkisinde yol kenarında yürüyen Özenç Karakaş'a çarptı.
Kazada yaralanan Ramazan B. ile Karakaş, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karakaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Motosiklet sürücüsü Ramazan B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.