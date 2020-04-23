  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

2020-04-23 18:41:25 -
Muğla'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Akar'ın kullandığı 48 V 4030 plakalı motosiklet, Karaova Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Akar olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Durmuş Alp ağır yaralandı.

Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Alp'in amatör kulüpte futbol oynadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı