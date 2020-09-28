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Aktüel Muğla'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Muğla'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:16:59 -
Muğla'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet E'nin (35) yönetimindeki 48 BD 848 plakalı minibüs, Bodrum-Milas kara yolunun 25. kilometresinde, Tayfun Çardak'ın (30) kullandığı 48 BAS 34 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Samet Duran'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çardak ise Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Minibüs sürücüsü Mehmet E. gözaltına alındı.

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