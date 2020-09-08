  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:32:38 -
Muğla'da mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken karadan ulaşımın olmadığı deniz kıyısında mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı.

Kumburnu mevkisinde bir grup sığınmacının bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için geldikleri kıyıda mahsur kaldığı belirlenen 35 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep T..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi
Gündem

'Kampanya' ile o şarkıcı tanınmaz hale geldi

Gözlük numarasını değiştirmek için özel bir hastaneye giden şarkıcı Hacı Kalan'a göz doktoru tarafından estetik operasyon yapıldı. Ameliyatt..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı