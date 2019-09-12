0553 313 94 23

Muğla'da maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava

Tutuklu sanıkların daha önce tahliye edildiği davada, yeni bilirkişi raporu talep edildi

12 Eylül 2019 Perşembe 17:58
Muğla'da maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki hafta önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K, Serkan A. ile ölen işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında alınan raporla yargılama aşamasında alınan rapor arasında çelişki bulunduğunu, bunun giderilmesi için tarafların sunduğu belge ve dilekçeler incelenerek, dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi Maden İşletme Anabilim Dalı ile Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden rapor aldırılması için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Ayvaz Demircan, ikinci bilirkişi raporuna dayanılarak ve bazı gerekçelerle tutuklu yargılanan üç sanığın daha önce tahliye edildiğini hatırlattı.

Dava dosyasında beş sanık olduğuna işaret eden Demircan, "Bu dosyada beş sanık var. İki tanesi maden ocağı firmasının temsilcileri. Aslında her iki raporda da bu işletme sahiplerinin kusur durumuna ilişkin bir fark yok. Asli kusurlu olarak gözüküyorlar ama diğer üç sanığın kusur durumuna ilişkin bir çelişki var. Mahkemede çelişkinin giderilmesi için yeni bir rapor alınmasına dair bildirilen görüşe katılıyoruz." diye konuştu.

Ölen işçilerden Şükrü Otlak'ın eşi Hatice Otlak ise yaşanılan olayda ihmal olduğunu ileri sürerek, davadan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kızı Saibe Otlak da olayın ardından zor günler geçirdiklerini, üniversite okumak istediğini ancak kimsenin sahip çıkmadığını dile getirdi.

- Olay

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından Mustafa Ali K, Özkan K. ve Serkan A. tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, 29 Ağustos'taki duruşmada, tutuklu sanıklardan Mustafa Ali K. ve Özkan K'nin ara kararla diğer tutuklu sanık Serkan A'nın da bilirkişi raporuna istinaden tahliyesine hükmetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:58
  1. maden sahası
  2. mahkeme
  3. Milas
  4. müşteki
  5. sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz
    1. Bakan Albayrak: Bugünkü TCMB faiz..
    2. Diyarbakır annelerinin sesini dünyaya..
    3. Fatih Terim’e 1 maç indirim
    4. ABD'den "BM'nin savaş suçu" raporuna..
    5. Merkezefendi Belediyesi ‘Sokak..
    6. Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı..
    7. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    8. Katil zanlısı evlat annesinin kanı ile..
    9. Yan yatan hafif ticari araçtan yara..
    10. Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda..
    11. 15 metrelik obruğa düşen kediyi..
    12. Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik..
    13. Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri..
    14. Ankara Kantinciler Odası Başkanı..
    15. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Yargıtay 16. CezaDairesi, 7 eski..
    17. Fatih Terim'in cezasına indirim!
    18. Muğla'da maden sahasında 3 işçinin..
    19. Tahkim Kurulu, PFDK’nın Galatasaray..
    20. ERÜ’lü öğrenciler insansız elektrikli..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan..
    22. Tart hamuru nasıl yapılır? Tart..
    23. Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a..
    24. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik..
    25. Bylock kullanan FETÖ üyesi kadın..
    26. Kütahya’da ’Hilal kart’ uygulaması..
    27. Aydın Büyükşehir Meclisi’nde konteyner..
    28. Özgener’den MB’nın faiz indirimi..
    29. Niğde’den ambulans helikopterle..
    30. Samsun’da tabancayla 2 kişiyi..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı