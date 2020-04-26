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Aktüel

Muğla'da kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı

2020-04-26 16:00:14 -
Muğla'da kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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