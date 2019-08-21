Muğla'da kruvaziyer turizmi Çoğunluğu İspanyol bin 601 turisti taşıyan "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Horizon" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol bin 601 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları ilçedeki tarihi yerleri ziyaret ederken, bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi. "Horizon"un gece demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.



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