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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:25:45 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.

Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.


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