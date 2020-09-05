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Aktüel Muğla'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

Bodrum'da zabıta ekipleri, sokaktaki tatilcilere maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:43:40 -
Muğla'da Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işletmeler kontrol edildi, tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan ile beraberindekiler, Turgutreis Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

İşletmeler kontrol edildi, esnafa maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Zabıta ekipleri de sokakta maskesiz dolaşan tatilcilere maske dağıttı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Bodrum'da da vaka sayılarının arttığını dile getirdi.

Denetimleri artırdıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir işletmeyi kapatmak, insanların ekmeğiyle oynamak istemeyiz ama insan sağlığı söz konusu olunca bunları yapmak zorundayız. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız. Bunun için de alınan tedbirlere hepimizin riayet etmesi lazım. Maske, hijyen, mesafelerin korunması gibi konularda eskiye göre çok daha dikkatli olmamız lazım. Aksi halde bu süreci daha zor atlatırız. İnşallah aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci en kısa zamanda en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bu denetimlerimiz devam edecek. Israrla kurallara uymayanlara en ağır yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

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