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Aktüel Muğla'da Kovid-19 denetimleri
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 denetimleri

Jandarma ekiplerince 6 kişi ile 23 işletmeye 18 bin 698 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:16:16 -
Muğla'da Kovid-19 denetimleri

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 kişi ve 23 işletmeye 18 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin Muğla genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 608 işletme, açık alan ve araçlar jandarma ekiplerince kontrol edildi.

Bölgede bulunan tatilciler maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Jandarmanın 181 ekip ve 632 personelle gerçekleştirdiği denetimlerde, 6 kişi ve 23 işletmeye 18 bin 698 lira ceza kesildi.

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