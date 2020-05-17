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Yerel

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris ilçesinden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:34:00 -
Muğla'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 11.48'de Gökova Körfezi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Kıran, Sarnıçköy, Denizova ve Derinkuyu ile Marmaris'in Çamlı mahallelerinde de hissedildi. 6.77 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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