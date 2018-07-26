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Muğla'da köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye büyük tepki

Seydikemer ilçesinde, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişinin videosu sosyal medyada tepki çekti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 19:35
Muğla'da köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen kişiye büyük tepki

Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir  halindeyken sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında  sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişinin  tepkisini topladı. Görüntüleri izleyen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, köpeği sürükleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını  bildirdi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, videoda aracın plakasının  göründüğünü, vahşeti yapan kişinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlal etmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve  toplumda infial yaratmak suçlarında suç duyurusunda bulunacağını belirten  Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza  çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni  yapacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 19:35
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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