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Muğla’da konut satışları yüzde 8,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:54
Muğla’da konut satışları yüzde 8,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Muğla’da konut satışlarının yüzde 8,7 azaldığını belirtti.


Muğla’da konut satışları 2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında azalarak 1407 oldu. Bu satışların 496’sı ilk satış, 911’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 19 Bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 Bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 Bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,3’lük payla 21. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar yüzde 27,0 azaldı


Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 oranında azalış göstererek 344 oldu. 344 ipotekli satışın 150’si ilk satış, 194’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 22 762 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,7 olurken bu oran Muğla için yüzde 24,4 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar yüzde 0,7 azaldı


Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 oranında azalış göstererek 1063 oldu. Bu satışların 346’sı ilk satış, 717’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 82 Bin 284 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:54
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