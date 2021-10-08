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Aktüel Muğla'da kaza! Şarampole yuvarlandı
Aktüel

Muğla'da kaza! Şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 22:51:00 -
Muğla'da kaza! Şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Uysal yönetimindeki 48 ADR 402 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Toplu Konut Caddesi’nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Uysal’ın cenazesi, itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.

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