Muğla'da kaza! Şarampole yuvarlandı
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Uysal yönetimindeki 48 ADR 402 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Toplu Konut Caddesi’nde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Süleyman Uysal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Uysal’ın cenazesi, itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak morga kaldırıldı.