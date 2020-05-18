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Muğla'da kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:29:10 -
Muğla'da kaybolan dağcı için arama çalışması başlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 gündür haber alınamayan dağcının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35), 6 gün önce evinin karşısındaki Mendos Dağı eteğine antrenman yapmak için çıktı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan ve çevrede arama yapan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Emre'nin bulunması için bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Drone desteğiyle sürdürülen arama faaliyeti, dağcının gittiği tahmin edilen bölgede yoğunlaştı.

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