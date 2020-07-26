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Muğla'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:15:33 -
Muğla'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın, bulundu.

Yayla Ceylan Mahallesi'ndeki evinden dün çıkan alzaymır hastası Ayşe Bayat'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara destek veren mahalle sakinleri Bayat'ı, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

Evine getirilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seydikemer'de dün kaybolan Ayşe Bayat'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince iz takip köpeğiyle arama çalışması başlatılmıştı.

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