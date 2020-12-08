Muğla'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Antalya'da yakalandı
ANTALYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan koca, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selvan A'yı bıçakla öldürdüğü iddia edilen T.A'nın Kaş ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince Kınık Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde dün Selvan A, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, eşini öldürdüğü iddia edilen T.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.