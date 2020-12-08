  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Antalya'da yakalandı
Aktüel

Muğla'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Antalya'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:44:54 -
Muğla'da karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Antalya'da yakalandı

ANTALYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan koca, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selvan A'yı bıçakla öldürdüğü iddia edilen T.A'nın Kaş ilçesinde görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince Kınık Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde dün Selvan A, evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, eşini öldürdüğü iddia edilen T.A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız
Dünya

Lavrov'dan Türkiye açıklaması: Kayıtsız kalamayız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya'nın Kafkasya'da olanlara kayıtsız kalması mümkün değil" dedi.
Korkunç iddia: Cephede yenilen
Dünya

Korkunç iddia: Cephede yenilen "Ermeni Taburu" Türkiye ve Azerbaycan'a canlı bomba gönderecek

Terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösteren "Ermeni Taburu'nun" Karabağ'daki hezimetin ardından Suriye'ye döndüğü ve Türkiye ile Azerb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay