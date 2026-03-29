Muğla'da kar sürprizi! Sandras Dağı yeniden beyaza büründü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde mart ayının son günlerinde hava bir kez daha sert yüzünü gösterdi.

Tahminler doğrultusunda Köyceğiz’de Cuma gününden bu yana aralıklarla yağmur geçişleri görüldü. Ayrıca yağışlara bağlı olarak zaman zaman rüzgar da etkisini gösterdi. Mart ayının son günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası alçaklarda yağmur, Sandras Dağı gibi yükseklerde kar yağışına sebep oldu. Baharın tüm ihtişamıyla hakim olduğu Köyceğiz’de, Sandras Dağı’nın tepelerinin beyaz örtüyle kaplanması kış mevsimini hatırlattı.