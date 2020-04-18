  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da kapıda kalan aileye polis çilingir götürdü

2020-04-18 21:14:00 -
Muğla'da kapıda kalan aileye polis çilingir götürdü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bahçesinde çocuklarıyla oynarken evlerinin kapısı kapanan ve dışarıda kalan aileye polis yardımcı oldu.

Beldibi Mahallesi'nde Sıdıka D. sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı müstakil evlerinin bahçesinde çocuklarıyla oyuna daldı. Bir müddet sonra kapının anahtarını almadığını fark ederek 155'i arayan Sıdıka D, evine giremediğini ve dışarıda kaldıklarını ifade etti.

Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir bularak ailenin evine götürdü. Çilingir yardımıyla kapı açıldı.

Evinin kapısı birkaç saniye içinde açılan Sıdıka D. polislere teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı