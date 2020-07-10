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Aktüel

Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:26:56 -
Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şaban Yusuf S. idaresindeki 48 RJ 349 plakalı kamyonet, Osman Kaya Bulvarı'nda, Yıldıray Doğanay'ın kullandığı 48 HT 924 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada Doğanay, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Doğanay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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