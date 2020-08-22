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Aktüel Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi, ünlü ressam Palizzi tablosuyla yakalandı
Aktüel

Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi, ünlü ressam Palizzi tablosuyla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:13:26 -
Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi, ünlü ressam Palizzi tablosuyla yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi, dünyaca ünlü İtalyan ressam Filippo Palizzi imzası taşıyan tabloyla yakalandı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, il dışından ilçeye tarihi objelerin getirilerek pazarlanacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.A, M.Y. ve D.Y, İtalyan ressam Palizzi imzası taşıyan ve 50x70 santimetre ebatlarında tabloyla yakalandı.

Tablonun, 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu ve piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulabileceği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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