Muğla'da inşaat ruhsatları iptal edilen kişilerden belediyeye tepki

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat ruhsatları iptal olan bazı kişiler belediyeye tepki gösterdi.

İnşaat ruhsatlarının iptal edildiğini belirten mülk sahipleri ile müteahhitler, belediye binası önünde toplanarak 22 projeye ruhsat verilmesini istedi.



Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, bunun üzerine yaptığı açıklamada, meclis üyeleri ile tekrar konuyu görüşüp mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Datça Belediyesinin geçen aylarda projelerini hazırlayan 22 mülk sahibine, bir birim yerine dört ayrı birim halinde inşaat ruhsatı verme aşamasında olduğunu belirten Uçar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 Eylül'de gönderdiği yazıyla 85 metrekare taban oturumlu arsalarda sadece bir birim ve tek tapuya izin verilmesi yönünde görüş bildirildi." dedi.

Uçar, daha önceki karardan vazgeçmek durumunda kaldıklarını ifade etti.