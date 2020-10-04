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Aktüel Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 01:57:21 -
Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çetin Aykaç idaresindeki 48 AAS 692 plakalı hafif ticari araç, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, İbrahim Toksoy'un kullandığı 48 FBJ 09 plakalı motosiklete çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Toksoy yaralandı.

Toksoy, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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