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Aktüel Muğla'da hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı 2 kişi öldü
Aktüel

Muğla'da hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:59:49 -
Muğla'da hafif ticari araç çekiciye arkadan çarptı 2 kişi öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hafif ticari aracın çekiciye arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Yılmaz idaresindeki 48 RM 121 plakalı hafif ticari araç, Muğla-Fethiye karayolu Ortaca Yerbelen Mahallesi Dalaman köprüsü yakınında, Okan Aydın'ın kullandığı 48 RT 048 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç sürücüsü Ramazan Yılmaz ile aynı araçta bulunan Muzaffer Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Yılmaz ile Yiğit’in cenazeleri Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan karayolu, yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı.

Çekici sürücüsü Okan Aydın, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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