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Yerel Muğla'da gayrimenkul zengini yaşlı kadını kaçırdılar
Yerel

Muğla'da gayrimenkul zengini yaşlı kadını kaçırdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan mimar Bige Altıparmak geçen hafta özel bakımevinden kaçırılan 86 yaşındaki anneannesi Tülin Enbiyaoğlu ve kaçıranların peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:32:00 -
Muğla'da gayrimenkul zengini yaşlı kadını kaçırdılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki mimar Bige Altıparmak 19 kasım günü İzmir'deki özel bir bakımevinde kalan 86 yaşındaki anneannesi Tülin Enbiyaoğlu'nun, bakımevine jandarmalarla birlikte geldiği iddia edilen 62 yaşındaki Mehmet Nabi Apaydın tarafından alınarak ortadan kaybolması üzerine Denizli Barosu Avukatı Hasan Ozan Orpak aracılığı ile Bodrum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Bakım evinden kaçırıldı

Apaydın ve özel bakımevi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten mimar Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:
Anneannemin eski bakıcılığını da yapan bu şahıs daha önce 200 bin TL. lik senet imzalatmıştı. Bu nedenle daha öncede şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Sonra özel bakımevine yerleştirdik ancak bir türlü anneannemin peşini bırakmadı. 19 kasım günüde jandarmalarla gelip alıp götürmüş. Kaçırıldığını düşünüyoruz. Can güvenliği yok. Nerede bilmiyoruz. Bakıcısından şüpheleniyoruz. Çünkü onu tehdit ettiğini, zorla senet imzalattığını biliyoruz. Anneannemin sağlığının yerinde olup olmadığını da bilmiyoruz. Onun yanında kalmak zorunda olduğunu sanıyoruz. Anneannem varlığı ve geliri çok yüksek bir kadın, onlar bu varlığa göz diktiler. Vekalet alıp, zimmetlerine geçiriyorlar. Bu daha önce yaşandı. Vekaleti iptal ettik. 86 yaşında bir kadına zorla senet imzalatıyorlar. Parasını almaya çalışıyorlar. Tekrar vekalet alıp, üzerindeki mal varlıklarını almak için uğraşacaklardır. O bakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kayıp ihbarı da yaptık. Belki bulunduğunda, korkudan onunla kalmak istediğini bile söyleyebilir. Tehdit edildiği için korkuyor olabilir.

Mal varlığına göz dikmişler

Deniz Barosu avukatı Hasan Ozan Orpak ise Tülin Enbiyaoğlu’nun kayıp olduğunu ve kandırıldığını düşündüklerini belirterek şahıs ve özel bakımevi sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayarak “Biz eski bakıcısı tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu kişinin elinde bizim bildiğimiz sadece 200 bin liralık senet var. Başka senetler olup olmadığını bilmiyoruz. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Kendisinden haber alamıyoruz. Bakıcının Enbiyaoğlu ile gönül bağı kurduğunu, bunu da parası için yaptığını düşünüyoruz. Çünkü arada yaş farkı var. Maddi anlamda da büyük uçurum var. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuksal olarak Enbiyaoğlu’nun kısıtlanması için her türlü yola başvuracağız. Öncelikle sağ salim bulunmasını sağlamak durumundayız” diye konuştu.

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