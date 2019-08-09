Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu Marmaris ilçesinde sahte kimlikle yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar doğrultusunda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen Y.O. ve E.O'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.