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Muğla'da feci kaza! İkiye bölündü

Muğla'da yaşanan, 2 aracın karıştığı 4 kişinin yaralandığı kazada araçlardan biri çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü.

17 Temmuz 2018 Salı 13:11
Muğla'da feci kaza! İkiye bölündü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Hakkı Sarıman idaresindeki 07 JL 728 plakalı otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi kavşağında, Bekir Zor yönetimindeki 48 GE 294 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Zor'un kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada, sürücüler ve ikiye bölünen araçtaki Medine ile Hatice Nur Zor yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:11
  1. Muğla
  2. trafik kazası
  3. ikiye bölünen araba

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