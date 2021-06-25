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Gündem Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 02:53:00 -
Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gürsoy Dönmez idaresindeki 48 HL 648 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı Kavşağı'nda, Halil Can Çakal yönetimindeki 48 K 9939 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Gürsöy Dönmez, Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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