Muğla'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Bacak suçlamayı reddetti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Bacak, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı; suçlamayı reddederek tahliyesini talep etti.

Olay, 8 Mart 2026'da Kavaklıdere'de meydana geldi. İddiaya göre Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında evde tartışma çıktı, tartışma sırasında Sermin Bacak göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Bacak tutuklandı, hakkında "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanık: "Elinde makasla üzerime yürüdü"

Savunmasında eşiyle tanışma ve evlilik sürecini anlatan Bacak, Fethiye'de başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü, 2009 Ekim ayında kaçarak Ortaca'da yuva kurduklarını, bir çocuklarının dünyaya geldiğini, bir ayrılığın ardından yeniden birleşip Kavaklıdere'ye taşındıklarını söyledi.

Eşinin bir dönem ailesinin yanında Fethiye'de 81 gün kaldığını, döndükten sonra davranışlarının değiştiğini öne süren Bacak, "Çok agresifti, daha da agresifti. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden kavga çıkarıyordu. Tartışmalarımız sıklaştı" dedi.

Olay günü sabah saatlerinde eşiyle tartıştıklarını, akşam saatlerinde yeniden tartışma yaşandığını anlatan sanık, olayın gece 23.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Bacak, "'Ben gideceğim' dedi. Ben de 'Gideceksen Kur'an'a el bas' dedim. Elinde makasla üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı.

Eşinin elinde sonrasında bıçak gördüğünü öne süren Bacak, "Siyah saplı porselen bir bıçak vardı. İttim, sonra elinde bıçağı gördüm. 'Ne yapıyorsun?' dedim. Savrulduk, döndük" diye konuştu. Sanık, 1 santimetre genişliğinde bir kesik gördüğünü, tampon uyguladığını, oğlunun 112'yi aradığını ve olayın "toplamda 15 saniye" sürdüğünü savundu. Bacak, "30-35 dakika kalp masajı yaptım, kurtaramadım. 112 ekipleri elektroşok yaptı, geri dönmedi" dedi.

Suçlamayı kabul etmeyen Bacak, "Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca. Dünyamdı, her şeyimdi o benim. Eşime ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Şimdiye kadar şiddet uygulamadım" dedi. Tahliye talebini ise "Bugün 185 gün oldu. Allah yukarıda. Allah'ın verdiği canını almak aklımın ucundan geçtiyse Allah benim canımı alsın. Benim bir suçum yok, suçsuzum. Oğlum için tahliyemi talep ediyorum" sözleriyle dile getirdi.

16 yaşındaki oğul SEGBİS'ten dinlendi

Sermin Bacak'ın 16 yaşındaki oğlu Ali Rıza Berk Bacak, duruşmada pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden dinlendi. Olayı görmediğini belirten Ali Rıza Berk Bacak, "Saat 23.30 gibi kulaklık taktım, sonra kapattım, uyudum. Herhangi bir ses duymadım. 00.20'de babam uyandırdı. 'Anne ölüyor' dedi. Annem yerde yatıyordu. Her yer kandı. Bıçak yakınlarda değildi. Annemde hareket yoktu, bilinci yerinde değildi. 112'yi aradık" dedi.

"Olayı görmesem de kesinlikle düşmeyle olacağını düşünmüyorum" diyen genç tanık, babasının alkol kullandığını ve evde farklı otlar bulunduğunu da iddia etti. Ali Rıza Berk Bacak, geçmişe ilişkin olarak "Ben küçükken annemi tüfekle kovaladığını biliyorum. Annem ne zaman uzlaşmaya gitse de babam hiç susmuyordu. Olay günü hakaretleri başlatan babamdı. Annemin sülalesine karşı küfürler yağdırıyordu" diye konuştu.

Duruşmaya katılan Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak sanıktan, Ali Rıza Berk Bacak ise babasından şikayetçi olduğunu bildirdi.

Aile avukatı Uzun: "Ezberlenmiş ve asılsız bir ifadeydi"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sermin Bacak ailesinin avukatı Gülay Uzun, sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Uzun, "Sanığın ifadesi ezberlenmiş ve asılsız bir ifadeydi. Bunu açıkça söyleyebilirim" dedi. Çocuğun ifadesinde daha önce yaşanan kavgaları, annesinin maruz kaldığı şiddeti, tehdit ve kovalama gibi olayları anlattığını aktaran Uzun, "Biz sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılacağı kanaatindeyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettik" diye konuştu.

Kızının yıllarca şiddet ve tehdit gördüğünü iddia eden anne Emine Tombak, "Benim çocuğum okuyordu. Okulun bitiminde önüne geçtiler, tehditle kaçırdılar. 17-18 sene bir gün huzur vermediler. Küfretmediği, işkence yapmadığı bir gün yoktu. Sanığın söylediklerinin hepsi yalan" dedi.

Duruşmada açıklanan savcılık mütalaasında, taraflar arasında sanığın savunmasında belirttiği şekilde bir boğuşma olmadığı ve sanığın kasten öldürme suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi; sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Tutukluluğun devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının süre talebinin ardından duruşmayı 1 Ekim 2026 saat 10.00'a erteledi.