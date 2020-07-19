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Aktüel

Muğla'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-19 17:07:44 -
Muğla'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde elektrik akımına kapılan 15 yaşında çocuk hayatını kaybetti.

Dedesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde sulama motorunun kablosuna dokunan Ercan Oğuzhan Karahan, elektrik akımına kapıldı.

Karahan'ın elektrik akımına kapıldığını gören yakınları yetkililerden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ercan Oğuzhan Karahan'ın cenazesi, Ortaca Yeşilyurt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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