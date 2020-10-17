Muğla'da eczaneye düzenlenen etil alkol operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eczaneye düzenlenen operasyonda, 545 litre etil alkol ele geçirildi, eczane sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Turgutreis Mahallesi'ndeki eczaneye düzenlenen operasyonda, 109 bidon içerisinde 545 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan eczane sahibi S.Ş. ve iş yeri çalışanı F.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.