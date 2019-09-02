Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde gerçekleştirilecek ralli 17 özel etaptan oluşacak.

Toplamda yaklaşık 988.50 kilometrelik parkurun, 310 kilometresi zamana karşı yarışlara sahne olacak.

Rallinin geçen sene koşulan parkurunda bu yıl birkaç küçük değişikliğe gidildi.

Yarışta cumartesi günü koşulacak onuncu ve onüçüncü etaba, 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Bir başka değişiklik ise 2018 yılına göre ters yönde geçilecek Çiçekli etabı olacak.





- Servis merkezi Asparan Tepesi





2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda servis park bir kez daha Marmaris merkeze oldukça kısa bir mesafede bulunan Asparan'daki tepe olacak.

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı’ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacaklar. Marmaris Yat Limanı’nda 12 Eylül Perşembe akşamı seromoni stardı verilecek.

Rallinin geçen yılki bölümünde 50 bin kişinin nefeslerini tutarak izlediği şehir merkezindeki iki kilometrelik seyirci özel etabı yine izleyenleri büyüleyecek.





- En uzun etap Çetibeli





Rallideki en uzun etap 38,15 kilometreyle Çetibeli etabı olacak.

Ekipler cuma günü altı özel etapta mücadele edecek. İçmeler'deki 24.80 kilometrelik etapla güne başlayacak takımlar daha sonra geçen yıla kıyasla bazı değişiklikler yapılan ve toplamda 38,15 kilometreyle rallinin en uzun etabı Çetibeli'ye geçecek.

Aynı gün son olarak 16,57 kilometrelik Ula etabı geçilecek. Servis parktaki bakım ikmal sonrasında ekipler öğleden sonra bu üç özel etabı tekrarlayarak Asparan’daki servis alanında günü noktalayacak.





- Kızlan etabında görsellik ön planda





Rallinin 14 Eylül Cumartesi günü koşulacak bölümünde yarışçılar altı etapta mücadele edecek.

Güne 33 kilometrelik Yeşilbelde etabıyla başlayacak sporcular, ardından da 8,75 kilometrelik Datça etabıyla mücadelelerini sürdürecek.

Yarışa bu sene eklenen yeni özel etap Kızlan, izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla seyirciler heyecanlı anlar yaşayacak. Yarışta aynı gün öğleden sonra bu üç özel etap tekrar koşulacak.

Yarışın son günü olan 15 Eylül Pazar günü, 7,22 kilometrelik Marmaris etabı iki kez geçilecek. Aynı gün geçilecek 11,32 kilometrelik Gökçe ve 13,20 kilometrelik Çiçekli etabıyla ralli sona erecek.

Bu arada, yarışı izlemek isteyenler için rehber ve tüm güncel bilgiler, IOS ve android işletim sistemleri için hazırlanan ve ücretsiz indirilebilen "Rally Turkey" uygulaması ile "www.rallyturkey.com" web sitesinde yer alacak.



