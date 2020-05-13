Muğla’da doğurganlık oranı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı doğum istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde canlı doğan bebek sayısı azaldı.

Muğla’da canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 10 bin 825 iken bu sayı yüzde 5,7 azalarak 2019 yılında 10 bin 203 olarak gerçekleşti. 2019 yılında Muğla’da canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü (5 bin 231 bebek) erkek bebek, yüzde 48,7’si (4 bin 972 bebek) kız bebek olarak gerçekleşti.

Toplam doğurganlık hızı 1,54

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Muğla’da 2019 yılında 1,54 çocuktur. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2019 yılında 1,88 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa olurken, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. 2019 yılında Muğla 1,54 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında Isparta ve Balıkesir ile birlikte 62. sırada yer aldı.

Kaba doğum hızı binde 10,5

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Muğla’da 2019 yılında binde 10,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 14,3 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa olurken, Muğla binde 10,5 olan kaba doğum hızı ile tüm iller arasında 64. sırada yer aldı.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,7

İlk doğumunu 2019 yılında yapan annelerin ortalama yaşı Muğla’da 27,7 olurken bu değer Türkiye için 26,4 olarak gerçekleşti.