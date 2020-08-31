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Aktüel Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:42:34 -
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan Sürmen yönetimindeki 48 GA 669 plakalı otomobil, Fethiye-Seydikemer kara yolu Çırpı mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada sürücünün otomobilde sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Sürmen, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürmen'in cesedi incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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